In dieser Maschine hat Hobbypilot Ulrich Jahr einst das Fliegen gelernt. FOTO: Hans-Joachim Zeigert Wismar-Müggenburg Hobbypilot Ulrich Jahr erinnert sich gerne an alte Flugplatz-Zeiten Von Hans-Joachim Zeigert | 20.06.2022, 18:46 Uhr

Eine Flugschule ist noch in Betrieb, doch ein Kauf des Geländes des kleinen Flugplatzes in Wismar-Müggenburg wäre möglich. Ulrich Jahr vom Hanseatischen Luftsportverein wagt einen Blick in die Zukunft.