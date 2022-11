Feuchtigkeit dringt an zwei Stellen durch die Trogwand in der Poeler Straße. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Baustelle Deutsche Bahn Feuchtigkeit am Trog in der Poeler Straße Wismar Von Nicole Buchmann | 21.11.2022, 10:41 Uhr

Feuchtigkeit dringt durch die Trogwand in der Poeler Straße. Vor elf Tagen hatte die Bahn die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Die FDP will wissen, was da vor sich geht.