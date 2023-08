Das Teterock findet im Jahr 2023 in Rüggow auf dem Quaduxenbarg statt. Es soll auch ein Shuttle eingerichtet werden, der von Wismar nach Rüggow fährt. Das Festival beginnt laut eines Posts von bEND-DBR auf Facebook am 25. August, 17 Uhr, mit Esco-Musik, My Aging Youth, Alles Karo und einem DJ-Set. Am Samstag eröffnen bEND das Musikfestival. Danach spielen GABT, Katie Drives und Hot Bean Water.

