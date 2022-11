Telefoniert von nun an jeden ersten Montag im Monat mit Wismarern über deren persönliche Anliegen - Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Foto: Anne Karsten up-down up-down Wismar Telefonsprechstunde und Stadtteilgespräch mit Bürgermeister Beyer Von Nicole Buchmann | 05.11.2022, 06:02 Uhr

Mit persönlichen Anliegen können sich Wismars Bürger in einer Telefonsprechstunde an Thomas Beyer (SPD) wenden. Der informiert kommende Woche zudem in einem Stadtteilgespräch über die Entwicklung.