Ein Bild aus früheren Tagen: Schulsport in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord. Aktuell müssen Berufsschüler und Vereinssportler draußen bleiben. Eine Ersatzlösung wird gesucht. Archivfoto: Holger Glaner up-down up-down Wismar Streit um Sporthalle als Flüchtlingsunterkunft: So diskutiert das Netz Von Holger Glaner | 23.11.2022, 14:03 Uhr

Die erneute Unterbringung von Flüchtlingen in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord in Wismar wird kontrovers in den Sozialen Netzwerken diskutiert.