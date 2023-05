Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Wismar Staubexplosion bei Holzverarbeiter: Millionen-Schaden und | 30.05.2023, 19:14 Uhr Von Frank Liebetanz dpa | 30.05.2023, 19:14 Uhr

Eine Staubexplosion in einem Werk für Holzwerkstoffe hat in Wismar für einen Feuerwehreinsatz und sehr hohen Schaden gesorgt. Ein Mensch sei leicht verletzt abtransportiert worden, sagte am Dienstagabend ein Sprecher der Rettungsleitstelle Westmecklenburg.