Die Objekte von Herbert Mehler sind nicht alltäglich, aber dafür schwergewichtige Kunst. Im Kunstraum St.-Georgen-Wismar sind sieben Lamellenstahlobjekte unter dem Titel „Körper und Raum“ zu sehen. Unter dem Dach des gotischen Bauwerkes ermöglicht Mehler ganz neue Perspektiven; setzen seine Werke ein klares Zeichen, vermitteln Eindeutigkeiten und lassen dennoch Raum für spannungsvolle Mehrdeutigkeiten. Er habe sich von der Natur inspirieren lassen, meint Mehler.

Besucher der St.-Georgen-Kirche dürfen sich ihr eigenes Bild machen. Auf dem Weg zur Dachterrasse sind die Kunstwerke in stählerner Lamellentechnik mit jeweils bis zu 200 Kilogramm Gewicht im Kirchenschiff nicht zu übersehen.

Herbert Mehler wurde 1949 in Steinau bei Fulda geboren, erhielt von seinem Vater die Ausbildung als Holzbildhauermeister, studierte an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und lebt heute in Deutschland und Griechenland.

Geöffnet ist die Schau vom 30. September bis 25. Oktober 2023 täglich von 10 bis 16 Uhr. Eröffnet wird sie am Freitag, 29. September um 17 Uhr.