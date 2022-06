Für ihren Job braucht die 28-jährige Alisa Ringle zuverlässig ein Auto. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down Pilotprojekt gestartet Alisa Ringle testet für Stadtwerke Wismar Carsharing Von Nicole Buchmann | 26.06.2022, 10:04 Uhr

Alisa Ringle kann sich kein Auto leisten. Die 28-Jährige nimmt deshalb an einem Pilotprojekt teil. So wollen die Stadtwerke herausfinden, ob und wie Carsharing in Wismar genutzt wird.