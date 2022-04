„Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens“ zeigt das Marienkino in der kommenden Woche. FOTO: Screenshot aus dem Nosferatu-Film Kino in Wismar Filmsaison in St. Marien beginnt mit Stummfilmklassiker Von Nicole Buchmann | 21.04.2022, 09:39 Uhr

Film ab heißt es ab kommender Woche wieder in der Kapelle von St. Marien in Wismar. 100 Jahre nach dem Dreh von „Nosferatu“ in Wismar macht der Stummfilmklassiker den Auftakt für die Kinoreihe.