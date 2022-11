Das Handy in jeder freien Sekunde vor der Nase verfolgen Vitali und Oleksii in Wismar den Verlauf des russischen Krieges gegen Ukraine. Oleksiis Eltern sind noch da. Ihn haben sie zwei Monate nach Kriegsbeginn im Februar dieses Jahres außer Landes geschickt.

An diesem Abend packen die Jugendlichen im Clubraum der Internationalen Gemeinschaftsdienste erste Päckchen für die, die noch da sind. In den bombardierte Städten wie Sumy, Mykolaiv, Zaporizhzhia oder Dnipro.

Erst am Dienstag dieser Woche hat Russland durch massiven Raketenbeschuss weite Teile des Landes von der Versorgung mit Strom, Trinkwasser und Heizung abgeschnitten. Bereits davor waren mehr als vierzig Prozent der Energieversorgung in Ukraine zerstört, hatte Präsident Wolodymyr Selenskyi in seiner Rede vor den G20 vorgetragen.

Ukrainer zwischen Hoffen und Zusehen

Oleksii kommt aus Kyiv. Hat die ersten zwei Wochen nach Kriegsbeginn bei seinen Großeltern verbracht, wie er erzählt. Mit der kleinen Schwester und dem kleinen Bruder im Keller gehaust in der Nähe von Tschornobyl.

Nun ist Kherson befreit. Der Westteil zumindest. „Nun ist der Krieg bald vorbei. Hoffe ich. Wir haben sehr lange dafür gekämpft, haben lange darauf gewartet“, übersetzt André die Worte des 18-Jährigen, der wieder ins Ukrainische gewechselt ist. Mit brüchiger Stimme.

Vor den jungen Leuten im Clubraum stehen Pakete – bereits gefüllt mit Nudeln, Schokolade, Gries oder Keksen. „Es war klar, dass für den Winter weitere Spenden nötig werden“, sagt Petra Held. Die Geschäftsführerin der Internationalen Gemeinschaftsdienste war mit ein paar Freiwilligen im März dieses Jahres mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze gereist.

Nun sollen die Pakete mit einer Aktion der Deutschen Post an die polnisch-ukrainische Grenze. Von dort aus mit der ukrainischen weiter zu denen, die sie brauchen, die Kekse, die Griespackungen, die Nudeln. Pakete mit bis zu 20 Kilogramm lässt die Deutsche Post Privatpersonen in die Ukraine schicken – kostenlos.

„Ohne Hilfe wären wir heute vielleicht nicht mehr am Leben.“ Katya Kulikova (21) Musikerin aus Ukraine

Gebraucht werden auch Mehl, Kaffee, Zucker, Konserven, Milchpulver oder Tiernahrung, zählt Petra Held auf. Aber auch Zahnbürsten, Isomatten, Verbandsmaterial, Thermoskannen. Ausdrücklich nicht gebraucht werde Kleidung, sagt Held.

„Wir haben so viel Hilfe bekommen, nun ist an der Zeit, dass wir helfen“, sagt Katya Kulikova und blickt auf die ersten Pakete. „In dieser Situation sind jetzt noch immer sehr viele Menschen in Ukraine.“ Die 21-Jährige verstummt.

Mitmachen ausdrücklich gewünscht

Wismarer können sich an der Aktion beteiligen, sagt Held. „Wir haben keine Lagermöglichkeiten, deshalb können die Spenden nur an einem Tag abgegeben werden bei uns“, sagt sie und verweist auf den 21. November, Montag kommender Woche also.