Harzer Schmalspurbahn FOTO: Matthias Bein Zeitreise mit der Personenzuglok 35 1097 Sonderfahrten mit der Dampflok in den Harz und in die Prignitz Von Frank Liebetanz | 28.04.2022, 06:09 Uhr

Zwei Sonderfahrten sind mit einer Dampflok ab Wismar möglich: in den Harz am 14. Mai und nach Wittenberge am 15. Mai.