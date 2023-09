Eine Befragung im Tiergehege. Das hat es bei Soko Wismar noch nie gegeben. Für die Folge „Wilde Tiere“ der ZDF-Vorabend-Krimiserie drehte die Filmcrew vor Kurzem erstmals im Tierpark Wismar. Seit 12. September entstehen in der Hansestadt vier neue Folgen für Staffel 21. Ab 4. Oktober strahlt das ZDF 25 neue Fälle aus Staffel 20 aus.

Erstmals Dreh im Tierpark Wismar

Im Tierpark Wismar befragte Hauptkommissar Lars Pöhlmann, gespielt von Dominic Boeer, einen Zeugen am Straußen- und Wisentgehege. „Die Wisente haben gut mitgespielt“, berichtet Tierparkmitarbeiterin Marina Welsch von den Dreharbeiten. Die Strauße waren hingegen scheu und ließen sich von dem Kameraequipment abschrecken. Gedreht wurde dennoch, die Straußen im weiten Hintergrund.

„Es ist mal witzig zu sehen, wie ein Dreh abläuft“, sagt Marina Welsch. Auch wenn es nicht die ersten Dreharbeiten im Tierpark waren. „Es ist ein nettes Erlebnis und eine gute Werbung“, findet sie.

Eine Folge von dem TV-Krimi „Soko Wismar" spielt im Tierpark Wismar. Im Katta-Gehege wurden Testaufnahmen gemacht.

In der Folge „Wilde Tiere“ ermittelt die Soko Wismar zu einem Kapitän im Ruhestand, der ums Leben kommt, berichtet Produktionsleiterin Lena Filthuth von Real Film. War es seine Enkelin Mia? Um zu erfahren, wie diese Geschichte in den Tierpark passt, müssen Fans einschalten, sagt Filthuth. Nur so viel: Im Tierpark arbeitet der Pfleger des Toten, gespielt von Florian Maria Sumerauer.

25 neue Fälle für Staffel 21

Seit März dreht das ZDF 25 neue Soko-Wismar-Folgen. Die ersten Dreharbeiten in und um Wismar starteten im April. Hier filmen sie „besonders gern am Alten Hafen, in der Stadt – zwischen den drei Kirchen, Fachwerkhäusern und der frischen Grube“, so Filthuth. Die aktuellen Dreharbeiten laufen bis Donnerstag, danach reist die Crew zurück nach Berlin.

In zwei Wochen drehen die Schauspieler in der Hauptstadt weiter. Ein Drittel der Außenaufnahmen entstehen in Berlin und Brandenburg. Danach geht es ins Fernsehstudio in Berlin Adlershof, wo sich das Revier des Soko-Wismar-Teams befindet.

Ab 4. Oktober laufen neue Folgen

Parallel zu den aktuellen Dreharbeiten laufen am 4. Oktober im ZDF 25 neue Folgen aus Staffel 20 an. Gleich der erste neue Fall mit dem Episodentitel „Der Heimkehrer“ wird für das Team von Soko-Chef Jan Reuter, gespielt von Udo Kroschwald, eine große Herausforderung. Allen voran für Hauptkommissarin Karoline Joost, gespielt von Nike Fuhrmann.

„Der Heimkehrer" ist der neue Fall, in dem Polizist Lars Pöhlmann (Dominic Boeer) und Rechtsmedizinerin Helene Sturbeck (Katharina Blaschke) ermitteln.

Der Bauernhof, auf dem einer der Söhne der verstorbenen Hofbesitzerin tot aufgefunden wurde, kommt ihr bekannt vor – auch die Geschichte des Romans, die das gerade in seinen Heimatort zurückgekehrte Mordopfer im Rucksack trug. Ab 27. September ist „Der Heimkehrer“ bereits in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Paula Moorkamp (Stella Hinrichs) stattet dem Verleger von „Der Heimkehrer" einen Besuch ab.

Der bekannte Cast bleibt auch 2024

„Wir werden bis ins Frühjahr 2024 neue und aktuelle Folgen senden“, so Lena Filthuth. Mit dabei der bekannte und beliebte Cast: Neben den Hauptkommissaren Jan Reuter, Karoline Joost und Lars Pöhlmann spielen auch die Serien-Neulinge Paula Moorkamp (Stella Hinrichs) und Eddi Jansons (Gustavs Gailus) mit.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem tollen Cast auch ins 2024 starten werden“, sagt Lena Filthuth. Natürlich knistere es auch weiterhin zwischen Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke) und Soko-Chef Jan Reuter. Wann „Wilde Tiere“ ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.