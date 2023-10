In Jan Inneckens Laden in Wismar hängt ein Foto. Da steht das Wasser hüfthoch vor der knapp 20 Meter langen Schaufensterfassade. Freitag, 3. November 1995.

Am Freitag, 20. Oktober 2023, stecken die Schutzwände schon in den Schienen, sind die Sandsäcke bereits verbaut. 120 an der Zahl.

Hochwasser ist angesagt für Wismar und die gesamte Ostseeküste. Bis zu zwei Meter über Normalnull hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zunächst prognostiziert. Inzwischen liegen die Modelle für Wismar bei etwa 1,40 Meter. Maximum. Die schwarze Kurve der tatsächlichen Messwerte folgt den Prognosen – bislang.

Am Alten Hafen haben die Schiffseigner die Boote mit Sorgeleinen gesichert. Foto: Nicole Buchmann

Freunde hatten Innecken am Donnerstag geholfen. Die Sandsäcke am Ziegenmarkt in einen Hänger eingeladen, etwa Hundert Meter weiter am Geschäft wieder ausgeladen. „Das könnte man vielleicht wirklich besser organisieren – den Container direkt hier abstellen“, sagt Innecken und zeigt auf die Freifläche vor dem Geschäft. Angebracht habe er das bereits bei der Verwaltung in Wismar.

An der Grube war das Wasser schon am Donnerstagmorgen deutlich gestiegen. Foto: Nicole Buchmann

Die hatte bereits am Mittwoch vor einem Sturmhochwasser gewarnt. Seit Donnerstagabend sind die Kreuzung Schiffbauerdamm/Ulmenstraße und der Parkplatz Altstadt-Hafen gesperrt. Die Wasserwanderrastplätze am Brunkowkai auch. Dort ist der Strom abgeschaltet, das Sanitärgebäude geschlossen.

Der Schwimmsteg am Wasserwanderrastplatz in Wismar ist auf gleicher Höhe wie der marode Steg, der bei Normalwasser etwa einen Meter tiefer liegt. Foto: Nicole Buchmann

Inneckens Laden bleibt offen. „Bei 1,43 Meter kommt das Wasser von unten durch die Fliesen“, sagt Innecken. Eine Pumpe steht neben der Eingangstür. „Sport frei!“, ruft Innecken seinen Kunden zu, wenn sie über die kniehohe Schutzwand steigen. „Jo – wenn das nich mehr geht, dann isses vorbei“, sagt ein Mann und lacht.

Andere wiederum finden, das sei ein lustiges Motiv und lassen den Kameramann draufhalten. Wenig witzig kann das Innecken finden als jemand, der versucht, seine Existenz zu schützen.

Nicht alle Autofahrer halten sich an das Durchfahrtsverbot an der überfluteten Kreuzung in Wismar. Foto: Nicole Buchmann

Die Verkäuferin aus dem Blumenladen nebenan kommt vorbei, jeweils drei Bierflaschen im Arm. „Weil er uns immer Sandsäcke mitbringt bei jedem Hochwasser!“ Nachbarschaftshilfe unter Geschäftsleuten.

Längst hat Innecken die Wildlederschuhe gegen Gummistiefel getauscht. Kinder toben in einer Zimmer großen Pfütze an der überfluteten Kreuzung Schiffbauerdamm/Ulmenstraße. Dort kommt das Wasser aus den Gullis nach oben. Ein Autofahrer ignoriert das Durchfahrtsverbot. Die Polizei ist zur Stelle.

Freitagfrüh in Wismar: Jan Innecken macht eine Runde durch den Alten Hafen. Foto: Nicole Buchmann

Vor dem Bildschirm seines Computers aktualisiert Innecken indes die Internetseite des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. 1,33 Meter über Normalnull. Eine halbe Stunde zuvor hatten die Sirenen in Wismar geheult. Die 1,30 Meter-Marke war da überschritten.

Dann wechselt der routinierte Segler zu einem der Windvorhersageportale. „Der Wind dreht offenbar früher auf Süd als gedacht und wird auch früher weniger“, sagt Innecken und schmunzelt.

Inneckens Handy plimpt. Der Enkel. „Opa – ich habe erst noch eine Sitzung und komme dann vorbei, ok?!“ Innecken wird Nachtwache halten. Mit Freunden, Pizza und Bier.