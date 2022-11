Nicht mehr als 50 Zentimeter von der Hauswand dürfen Pflanzgefäße in der Altstadt von Wismar aufgestellt werden. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Bauausschuss in Wismar berät Vorschriften Pflanzkübel in Wismars Altstadt: Mit der Zollstockmethode Von Nicole Buchmann | 15.11.2022, 13:04 Uhr

Der Titel „Weltkultuerbe der Unesco“ bringt so einiges mit sich. In Wismar soll nun reguliert werden, wie lang, breit und hoch Pflanzgefäße vor privaten Häusern in der Altstadt sein dürfen.