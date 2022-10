Der Törn eines Seglers in der Wismarbucht endete am Mittwochmorgen mit einem Rettungseinsatz. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Wismar Segler vor Robbeninsel Lieps aus Seenot gerettet Von Nicole Buchmann | 19.10.2022, 13:51 Uhr

Ein Segler ist am Mittwochmorgen in der Wismarbucht in Seenot geraten. Als er den Notruf wählt, versagt der Akku des Telefons.