Der Tagestörn mit Übernachtung auf einem Plattbodenschiff wie hier im Sommer 2019 zählt zu den Höhepunkten der Ferienfreizeit in den Niederlanden. FOTO: Noah Kniep Sommerferien mit der Propstei Wismar Schüler können Niederlande bei Segeltörn und Fahrradtour erkunden Von Nicole Buchmann | 23.05.2022, 11:32 Uhr

Noch mal so richtig Kraft tanken für das neue Schuljahr: Auf einer Ferienfreizeit in den Niederlanden will die Propstei Wismar für die richtige Mischung aus Erleben und Erholen sorgen. Noch gibt es freie Plätze.