Sackt die Promenade im Alten Hafen in Wismar ab? Von Nicole Buchmann | 18.01.2023, 05:58 Uhr

Unebenheiten und Pfützen ziehen sich die Kaikante am Alten Hafen in Wismar entlang. Das Ausmaß der Schäden ist mittlerweile so groß, dass die Stadt Handlungsbedarf sieht.