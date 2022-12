Ein Café in Wismar. Die äußerste Ecke ist unsere. Denn es wird privat in diesem Gespräch über Musik und das, was sie für Tom Lawrenz bedeutet. Nämlich alles.

Für sie hat er seinen Vollzeitjob gegen einen Minijob eingetauscht, ist zurück ins Elternhaus gezogen. Zwei Jahre lang. Um die Lines zu finden, die Textzeilen also, die am besten widerspiegeln, was ihn umtreibt, was ihn lange nicht loslässt. „Da ist mein ganzes Herz drin, mein Leben“, sagt Tom.

„Ich mache mich da schon sehr nackt.“ Tom Lawrenz aka Vendigo Rapper aus Nordwestmecklenburg

Freunde hätten ihn gefragt, ob er das Album wirklich so veröffentlichen möchte. „Vielleicht kann ich damit Leute helfen, denen es heute ähnlich geht.“ Dass Rap heute vielfach so daherkomme, als sei alles schick, nerve ihn, sagt Tom. „Niemandem geht es immer nur gut.“ Das Bild, das vermittelt werde, sei gefährlich – gerade für junge Leute.

Abseits vom Klischee will Tom alias Vendigo mit seinem Soloalbum Mitte Dezember durchstarten.

„Drogen zum Beispiel waren schon immer ein Thema in Rapsongs. Früher wurden aber auch die Schattenseiten davon erzählt. Heute werden Drogen nur als cool dargestellt“, kritisiert Tom das, was er den Mainstream-Rap nennt. „Kommerzialisiert und ohne Inhalte.“

Sein neues Solo-Album soll anders sein. Die Tracks hat der 26-Jährige bereits produziert, abgemischt und gemastert. Alles im „Homestudio“, wie er sagt. Musikalisch geprägt von Gitarren und ein paar Rockelementen.

Die Videos dreht er nach und nach ab mit einem befreundeten Kameramann. Im Gespensterwald von Nienhagen etwa, in Abbruchhäusern oder an der Seebrücke in Boltenhagen.

Während er mit seiner Crew „Nie wieder Minus“ im Sommer noch auf Leichtigkeit und entspannte Beats gesetzt hat, will er sich solo anders aufstellen. „Ich will Musik machen, die zeitlos ist.“

Die Verweise in seinen Texten auf Rapper wie Tupac Shakur, Dr. Dre oder 50 Cent – eine Reminiszenz an die Großen, die ihn geprägt haben. „Man muss das Rad musikalisch ja nicht neu erfinden, ihm aber etwas Eigenes beigeben, es aufpolieren“, sagt Tom.

Das Eigene ist bei Tom vor allem das Erlebte. Das Durchlebte, das Durchlittene. Der Kampf mit sich selbst, die Suche nach Kraft und Hoffnung. „Is nich so klar, dass ich morgen erleb‘, Mann. Drück‘ meine Sorgen mit den Worten aufs Paper“, heißt es etwa im Song „Morgen“.

„Jeder kann überall was hochladen. Aber zu denken, man käme damit groß raus, ist meist ein Trugschluss.“ Tom Lawrenz aka Vendigo Rapper aus Nordwestmecklenburg

Inzwischen arbeitet Tom wieder mehr. „Ich muss nun in die Promotion investieren“, sagt er. Bei der Masse an Content sei es schwer, gehört und gesehen zu werden. Davon, sich Clicks zu kaufen, halte er nichts. Vom 16. Dezember an ist Toms aka Vendigos nächste Single „Aphrodite“ vom neuen Album auf allen Streamingplattformen und auf Youtube zu hören und zu sehen.