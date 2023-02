In der Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord in Wismar, die seit November Asylbewerber beherbergt, gerieten drei Bewohner aneinander. Die Polizei musste eingreifen. Foto: Holger Glaner up-down up-down Geflüchtete in NWM Polizeieinsatz – Zoff unter Asylbewerbern in Wismar Von Holger Glaner | 21.02.2023, 13:30 Uhr

Die Polizei musste bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Wismar eingreifen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung wurde eingeleitet. Was passiert ist.