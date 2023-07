Wollen sich Gehör verschaffen bei den zuständigen Politikern: die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste in Wismar. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Ambulante Pflege „Pflege in Not!“: Menschenkette um Kreisverkehr in Wismar Von Nicole Buchmann | 07.07.2023, 13:50 Uhr

Die geplanten Gesetzesänderungen stoßen bei Pflegediensten auf große Kritik. In Wismar beteiligten sie sich am Freitag an einem landesweiten Protest.