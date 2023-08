Das Großfigurenspektakel „Nosferatour“ hat auch in diesem Sommer für faszinierte Gesichter in Wismar gesorgt. Nun neigt sich die Saison dem Ende. Doch nach dem Sommer ist vor dem Sommer.

„Wir brauchen mindestens 26 Mitspieler“, sagt Lars Maue von der Kulturmühle, der die Großfiguren entwickelt hat. Deshalb veranstaltet das Ensemble der Nosferatour ein Kennenlerntreffen.

Gesucht werden Menschen im Alter zwischen 16 und 80 Jahren, die vor allem die riesigen Figuren spielen. „Aber auch Unterstützer abseits der Bühne werden gebraucht“, sagt Maue.

Das Theaterspektakel um Nosferatu spielte 2023 seine zweite Saison. Foto: Nicole Buchmann

Das ehrenamtliche Team aus verschiedenen Generationen und Nationen biete darüber hinaus interessante Begegnungen, aus denen schon Freundschaften entstanden sind.

Wer Lust hat, im kommenden Sommer Einheimische und Gäste mit dem Großfigurenspektakel um Nosferatu zu begeistern, kann am Donnerstag, 31. August 2023, 19 Uhr in der Kulturmühle Hinter dem Chor in Wismar vorbeischauen, um Näheres über den Einsatz als Mitspieler oder Unterstützer zu erfahren.