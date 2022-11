Auf 1500 Quadratmeter will New Yorker in Wismar Mode anbieten. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Einkaufen in Wismar New Yorker startet in Wismar mit Eröffnungsrabatten Von Nicole Buchmann | 08.11.2022, 14:48 Uhr

In Wismar will die Modekette New Yorker erneut einen Store eröffnen. Nach dem Aus von C&A hatte das Unternehmen die Einzelhandelsfläche in der Altstadt übernommen.