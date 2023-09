Wenn an diesem Donnerstag die deutschsprachige Ausgabe des Guinnessbuchs der Rekorde 2024 erscheint, findet sich darin auch ein Rekord aus Wismar. Der 19 Jahre alte Student Nika Dzirkvadze absolvierte innerhalb von einer Stunde 645 Liegestütze auf seinen Fingerspitzen und stellte damit einen anerkannten Guinness-Weltrekord auf. Dabei trug er noch eine 9,3 Kilogramm schwere Weste.

Neben Studium jeden Tag trainiert

Dzirkvadze kam im August 2022 aus Georgien nach Wismar, um in der Hansestadt zu studieren. Am Anfang sei es für ihn ein Kulturschock gewesen, erzählt er heute. In Georgien habe er eine große Familie, man treffe sich oft. In Deutschland hingegen lebten die Menschen eher für sich. Doch das gebe auch die Ruhe, sich auf seine Ziele zu konzentrieren.

Das habe er getan. Nachdem er innerhalb von drei Monaten Deutsch gelernt habe, habe er sich ein sportliches Ziel gesucht, erzählt der junge Mann. „Ich habe mir etwas ausgesucht, das schwer und auch ein bisschen schmerzhaft aussah.“ Beim ersten Versuch habe er sich auch gleich drei Finger umgeknickt und die Haut abgeschürft. Aber das sei ihm eher ein Ansporn gewesen. Am Anfang habe er 150 Liegestütze geschafft, beim Rekord waren es dann 645. Er habe neben dem Studium jeden Tag trainiert.

Liegesützte-Rekord fürs "Guinnessbuch der Rekorde" Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Nächster Rekord im Visier

In seinem ersten Jahr in Wismar absolvierte Dzirkvadze ein Studienkolleg, um fit fürs Hochschulstudium zu werden. Jetzt beginne er, Wirtschaftsinformatik zu studieren, erzählt der junge Mann. Bis er nächstes Jahr 20 werde, wolle er auch noch einen Rekord schaffen. Was es sein solle, da sei er noch unschlüssig. Er schwanke, sagt Dzirkvadze, zwischen Liegestützen auf der Rückhand mit 18 Kilogramm auf dem Rücken und einem 50-Kilometer-Marathon unter zwei Stunden und fünfzig Minuten.