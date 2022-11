Morgen noch wird Vincent Chéry sein Werk in der Kapelle von St. Marien beenden. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Internationale Malerei in Wismar Franzose Vincent Chéry stellt in St. Marien in Wismar aus Von Nicole Buchmann | 14.11.2022, 15:15 Uhr

Es ist das erste Mal, dass diese Kapelle in St. Marien zu einem Ausstellungsort wird. Mehr Werke von Chéry sind von Mittwoch an in der Galerie Hinter dem Rathaus zu sehen.