Die Busflotte Foto: Silke Fischer/Archiv up-down up-down ÖPNV in Wismar Nahbus streicht am Montag erneut Fahrten der Linien 12 und 15 Von Frank Liebetanz | 26.06.2023, 05:23 Uhr

Auch am Montag fallen wieder einige Fahrten der Firma Nahbus in Wismar aus. Es gab am Sonntagabend nur eine kurze Information.