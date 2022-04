FOTO: Alexander Hamacher Oldtimer-Veranstaltung in Wismar Tausende beim Teile-Markt Von Frank Liebetanz | 25.04.2022, 08:38 Uhr

Mehr als 500 Oldtimer waren am Samstag auf dem Platz an der alten Reitanlage in Wismar zu sehen. Von diesem Angebot machten knapp 6000 Besucher Gebrauch.