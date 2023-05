In dem Holzverarbeitungsbetrieb war es am Dienstag zu einer Staubexplosion gekommen. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Wismar Nach Explosion bei Egger: Verletzte Mitarbeiter aus Behandlung entlassen Von Nicole Buchmann | 30.05.2023, 18:20 Uhr

Auf dem Gelände von Egger in Wismar sind noch am Mittwochmorgen Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen. Bei einer Staubexplosion an Dienstagabend waren mehrere Mitarbeiter verletzt worden.