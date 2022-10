Musiker Öxl alias Victor Marnitz vor seinem neuen Projekt, dem künftigen Café in der Mecklenburger Straße in Wismar. Wie es heißen wird, verrät der Sänger noch nicht. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Gesunde Snacks to go Musiker Öxl will eigenes Café in Wismars Innenstadt eröffnen Von Katrin Glüsenkamp | 11.10.2022, 15:57 Uhr

Die Bauarbeiten lassen es erahnen: Sänger Öxl alias Victor Marnitz plant am Markt in Wismar ein Café und will dort gesunde Snacks to go anbieten. Er verrät uns, was es genau geben wird und ob er trotzdem der Musik treu bleibt.