Wismar Modernste Lasertechnik für die Urologie in der Klinik Von Frank Liebetanz | 15.03.2023, 09:33 Uhr

Als erste Klinik in Deutschland hat die urologische Klinik des Sana Hanse-Klinikums Wismar einen so genannten Thulium-Faserlaser in Betrieb genommen.