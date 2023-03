Am Bahnhof sollen weitere 54 überdachte Stellplätze für Fahrräder entstehen. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Radverkehr Hier plant Wismar mehr Platz für Fahrräder Von Nicole Buchmann | 20.03.2023, 05:12 Uhr

Gut eine Viertelmillion Euro investiert Wismar in eine weitere Fahrradabstellanlage am Bahnhof. Hinzu kommen weitere Fahrradbügel in der Altstadt. Mit Übersichtskarte.