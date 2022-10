Der Fahrrad-Abstellplatz am Wismarer Bahnhof Foto: Andreas Nielsen up-down up-down Wismar Mehr Fahrradständer am Bahnhof geplant Von Frank Liebetanz | 26.10.2022, 12:48 Uhr

In der Hansestadt Wismar sollen am Bahnhofsvorplatz die Abstellanlagen für Räder erweitert und die Beleuchtung am Radweg an der Lübschen Straße erneuert werden.