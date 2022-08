Polizeieinsatz vor vollen Lokalen am Markt in Wismar. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down Wismar Mann mit Reichskriegsflagge löst Polizeieinsatz aus Von Nicole Buchmann | 11.08.2022, 19:12 Uhr

Die Polizei war am Donnerstagvormittag mit vier Fahrzeugen am Marktplatz in Wismar im Einsatz.