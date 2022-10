Rund 150 Menschen haben sich in Wismar am Freitagnachmittag für Solidarität mit Geflüchteten versammelt. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Demo für Solidarität in Wismar Nach dem Brand in Groß Strömkendorf: Von Mahnwachen und Brandstiftern Von Nicole Buchmann | 21.10.2022, 19:49 Uhr

In Wismar haben am Freitag rund 150 Menschen ihre Solidarität mit Geflüchteten bekundet. Doch nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf verschärft sich nicht nur der Ton an anderer Stelle. Bald brenne noch mehr, heißt es in sozialen Medien.