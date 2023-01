Der Landkreis Nordwestmecklenburg schließt einen Impfstützpunkt in Wismar. Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Nordwestmecklenburg Landkreis schließt weiteren Impf-Stützpunkt Von Marco Dittmer | 10.01.2023, 11:17 Uhr

In Grevesmühlen wurde die Impfsprechstunde bereits Ende Dezember eingestellt. Nun wird der Standort in Wismar aufgegeben. Die Alternative startet in wenigen Tagen.