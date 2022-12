Bis Sonntag können Besucher auf dem Kunstmarkt in St. Georgen in Wismar stöbern. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Veranstaltung Vorbereitungen für Kunstmarkt in St. Georgen laufen Von Nicole Buchmann | 09.12.2022, 13:39 Uhr

In Wismar bauen seit dem Morgen des 9. Dezember Kunsthandwerker ihre Stände auf. Der Markt in St. Georgen wird am Freitagnachmittag eröffnet.