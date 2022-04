St. Georgen in Wismar FOTO: Nicole Buchmann Mehr als 40 Verkaufsstände Kunstmarkt nach Ostern in Wismar 13.04.2022, 09:15 Uhr

Der Kunstmarkt, eine feste Größe in der Hansestadt Wismar, war pandemiebedingt verschoben worden. Nun findet er am Wochenende nach Ostern in der St.-Georgen-Kirche Wismar statt.