Die Zufahrt in den Schiffbauerdamm war für eine Stunde lang gesperrt. FOTO: Nicole Buchmann Unfall in Wismar Transporter eines Lieferdienstes kollidiert mit einem Auto Von Nicole Buchmann | 02.05.2022, 15:39 Uhr

In Wismar sind am Nachmittag zwei Fahrzeuge am Burgwall zusammengestoßen. Die Kreuzung war in Teilen eine Stunde lang gesperrt.