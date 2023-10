Flucht und Asyl in Nordwestmecklenburg Kreistagsfraktionen kritisieren Landrat Schomann (CDU) erneut scharf Von Nicole Buchmann | 04.10.2023, 14:48 Uhr Steht erneut für seine Aussagen in der Kritik: Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU). Foto: Holger Glaner up-down up-down

Mit dem Einzug der ersten Menschen in die Containerunterkunft in Upahl wirft Schomann den Verantwortlichen in Bund und Land erneut Untätigkeit vor. Widerspruch kommt von drei Kreistagsfraktionen.