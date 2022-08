Die Fassade verhüllt, wie Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Wismar untergebracht sind. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down Asylbewerberunterkunft NWM Außen hui, innen pfui: Katastrophale Zustände in der Haffburg in Wismar Von Nicole Buchmann | 02.08.2022, 15:54 Uhr

Seit Monaten wohnen Menschen in der Haffburg auf engstem Raum. Wer für die Berufsschule lernen will wie Zaki, hat in der Gemeinschaftsunterkunft kaum eine Chance.