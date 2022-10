Vier Steckdosen mehr braucht Julia Hofheinz vom Kirchenladen in den beiden Räumen an der Schiffbauerpromenade. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Neues Domizil für Freizeittreff Julia Hofheinz bereitet in Wismar Umzug des Kirchenladens vor Von Nicole Buchmann | 18.10.2022, 06:00 Uhr

Er ist ein Treffpunkt seit vielen Jahren – der Kirchenladen im Einkaufszentrum am Friedenshof. Doch nun steht am Sonnabend der Umzug an. Helfer sind herzlich willkommen.