In Wismar lädt der Familientreff der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste zu einer Kerzenandacht auf den Marktplatz ein. Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, soll von 17:30 Uhr der Opfer zweier Erdbeben in Afghanistan gedacht werden.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hatte ein Beben der Stärke 5,9 die Provinz Herat im Nordwesten Afghanistans erschüttert, war in den angrenzenden Provinzen ebenso zu spüren wie in Nachbarländern wie Pakistan.

Mehr als 1000 Menschen sind dabei nach Angaben der UN-Hilfsorganisation OCHA ums Leben gekommen. Die Organisation koordiniert im Auftrag der Vereinten Nationen die humanitäre Hilfe in Afghanistan. Am Montag, 9. Oktober 2023, war es dort zu einem weiteren Erdbeben gekommen.

Wer sich an der Andacht beteiligen möchte, ist gebeten, selbst eine Kerze mitzubringen.