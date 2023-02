In Wismar soll der Opfer des schweren Erdbebens in der Grenzregion zwischen Türkei und Syrien gedacht werden. Foto: Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa up-down up-down Hilfsaktion auf dem Markt Kerzen in Wismar für Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei Von Nicole Buchmann | 07.02.2023, 12:13 Uhr

Knapp 5000 Menschen haben in Syrien und in der Türkei bei einem schweren Erdbeben ihr Leben verloren. In Wismar soll am Mittwoch auf dem Markt der Opfer gedacht werden.