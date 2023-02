In Wismar hat Rudolph Karstadt einst den Grundstein für die gleichnamige Warenhauskette gelegt. Foto: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Konzern eröffnet Insolvenzverfahren Karstadt-Stammhaus in Wismar muss weiter bangen Von Nicole Buchmann | 01.02.2023, 15:36 Uhr

Galeria Karstadt Kaufhof hat am Mittwoch am Amtsgericht Essen Insolvenz angemeldet. Wie es mit den Filialen, wie beispielsweise der in Wismar, weitergeht, bleibt offen.