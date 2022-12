Bei freiem Eintritt ist „Jauchzet, frohlocket“ in St. Georgen zu erleben. Foto: Arne Müller up-down up-down Konzerte im Advent Kantorei versüßt Weihnachtszeit in Wismar mit vollen Klängen Von Nicole Buchmann | 13.12.2022, 05:02 Uhr

Gleich zweimal ist in Wismar in diesem Jahr das Weihnachtsoratorium zu hören. Die Kantorei lädt auch am ersten Feiertag zum Konzert.