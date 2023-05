Das Jobcenter Nordwestmecklenburg ist das erste Jobcenter in Mecklenburg-Vorpommern, das einen Kundenbeirat eingesetzt hat. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Mitbestimmung Jobcenter in Nordwestmecklenburg setzt auf Kundenbeirat Von Nicole Buchmann | 09.05.2023, 15:01 Uhr

Wo sind Probleme, was kann künftig besser laufen – das können im Jobcenter in Nordwestmecklenburg nun die Kunden in regelmäßigen Treffen mit der Geschäftsführung besprechen.