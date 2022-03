Der Krieg in der Ukraine – für Alexej Heistver ein Verbrechen. FOTO: Nicole Buchmann Krieg in der Ukraine Holocaust-Überlebende nennen Putins „Denazifizierung“ riesige Lüge Von Nicole Buchmann | 29.03.2022, 18:24 Uhr

In Litauen geboren, im Konzentrationslager Experimenten ausgesetzt, in Russland aufgewachsen: Für Alexej Heistver ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Wir haben ihn in Wismar getroffen.