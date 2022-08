Einfach mitten in der Altstadt abgestellt: ein Einkaufswagen in Wismar. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down Mitgenommen und stehengelassen Kunden können herrenlose Einkaufswagen in Wismar melden Von Nicole Buchmann | 18.08.2022, 16:25 Uhr

Sie liegen in der Köppernitz, in Gebüschen oder stehen mitten in der Altstadt: Einkaufswagen. Für einige Supermärkte sind sie vor allem mit hohen Kosten verbunden. Manche setzen daher auf Sicherheitsmaßnahmen.