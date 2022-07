Joachim Streich FOTO: imago sportfotodienst up-down up-down Bürgerschaft stimmt zu Hansestadt Wismar ehrt DDR-Fußballlegende Joachim Streich Von Uwe Reißenweber | 05.07.2022, 15:19 Uhr

Die DDR-Fußballlegende erblickte in Wismar das Licht der Welt und erlernte dort auch das Kicker-Abc – wenn es ihm nicht ohnehin schon in der Wiege lag. Nach seinem Tod erinnert seine Heimatstadt an ihn.