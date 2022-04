Petra Lubiger, Stefan Pejunk, Annette Kelch-Satow und Peter Schekierka haben für einen Weihnachtsstern in ihrer Straße gesammelt und das Geld am Dienstag Bürgermeister Thomas Beyer übergeben. FOTO: Nicole Buchmann Wismarer Weihnachtsstern Altstadthändler sammeln Spenden für Weihnachtslicht Von Nicole Buchmann | 26.04.2022, 17:03 Uhr

Heimeliger soll es werden in der Weihnachtszeit in der Abc-Straße in Wismar. Dafür haben Kunden und Anwohner in der vergangenen Weihnachtszeit gespendet.