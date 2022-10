Für das Umspannwerks Haffeld legten die Beteiligten mit einer Zeitkapsel den Grundstein für den Bau. Foto: Katrin Glüsenkamp up-down up-down Stadtwerke investieren 6,57 Millionen Euro Grundsteinlegung für neues Umspannwerk Wismar Haffeld Von Katrin Glüsenkamp | 28.10.2022, 16:08 Uhr

Die Stadtwerke investieren etwa 6,75 Millionen Euro in den Neubau eines Umspannwerkes am Haffeld in Wismar. Nun wurde mit der Grundsteinlegung der Start für den Bau eingeläutet.